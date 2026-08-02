Rheinlandligist SV Laubach hat sich in Niederöfflingen keine Blöße gegeben. Nach dem 6:0 bei A-Klässler SG Laufeld/Buchholz stehen die Vordereifeler in der zweiten Runde des Rheinlandpokals.
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Gelungener Pflichtspielauftakt für den SV Laubach: Mit einem deutlichen 6:0 (3:0)-Erfolg bei der SG Laufeld/Buchholz hat der Rheinlandligist die erste Runde des Fußball-Rheinlandpokals souverän überstanden und untermauerte in Niederöfflingen auf dem staubtrockenen Rasen direkt an der A 48 seine Favoritenstellung gegen den zwei Ligen tiefer spielenden A-Ligisten souverän.