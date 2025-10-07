Rheinlandliga gegen Oberliga Laubach plant ungemütlichen Eifel-Abend für Rot-Weiss 07.10.2025, 12:00 Uhr

i Früher am Ball sein als der Gegner: Das dürfte für Laubach (links Marco Krenn) am Mittwochabend im Rheinlandpokal gegen Oberligist Rot-Weiss Koblenz um einiges schwerer werden als am Sonntag daheim beim 0:0 in der Rheinlandliga gegen die SG Arzfeld. Alfons Benz

Es kann ungemütlich werden an einem kalten Herbstabend in der Eifel: Darauf setzen sie beim SV Laubach vor dem Rheinlandpokal-Spiel gegen Rot-Weiss Koblenz. Dass der Oberligist den klassentieferen SV unterschätzt, darauf sollten sie nicht setzen.

Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass der SV Laubach und der FC Rot-Weiss Koblenz aufeinandertreffen. Beim ersten Mal waren es aber nur 45 Testminuten bei einem Blitzturnier in der Sommervorbereitung in Müllenbach zwischen dem Rheinlandligisten und dem Oberligisten.







