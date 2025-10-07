Es kann ungemütlich werden an einem kalten Herbstabend in der Eifel: Darauf setzen sie beim SV Laubach vor dem Rheinlandpokal-Spiel gegen Rot-Weiss Koblenz. Dass der Oberligist den klassentieferen SV unterschätzt, darauf sollten sie nicht setzen.
Lesezeit 3 Minuten
Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass der SV Laubach und der FC Rot-Weiss Koblenz aufeinandertreffen. Beim ersten Mal waren es aber nur 45 Testminuten bei einem Blitzturnier in der Sommervorbereitung in Müllenbach zwischen dem Rheinlandligisten und dem Oberligisten.