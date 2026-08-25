2. Runde im Rheinlandpokal Laubach ist vor neuer SG MSN Schleid um Pidde gewarnt Mirko Bernd 25.08.2026, 11:07 Uhr

i Bei A-Ligist SG Laufeld (in Blau) hatte der SV Laubach um Tim Schommers keine großen Probleme Anfang August und zog mit einem 6:0 in die zweite Rheinlandlandpokal-Runde ein, die steht am Mittwoch an – und hält mit West-Bezirksligist SG MSN Schleid eine höhere Hürde bereit. Alfons Benz

Es ist kein einfaches Los, das dem Rheinlandliga-Spitzenreiter SV Laubach in der zweiten Rheinlandpokalrunde beschert wurde: Denn der Bezirksliga-West-Fünfte SG MSN Schleid hat einige Akteure in seinen Reihen, die wissen, wie der Hase läuft.

Die größte Gefahr, die es in einem Pokalwettbewerb gibt, scheidet für den Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach aus und dürfte damit vielleicht auch einem möglichen Ausscheiden vorbeugen: Denn unterschätzen wird der Spitzenreiter des Verbandsoberhauses seinen Zweitrunden-Gegner im Rheinlandpokal nicht.







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