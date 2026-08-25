Es ist kein einfaches Los, das dem Rheinlandliga-Spitzenreiter SV Laubach in der zweiten Rheinlandpokalrunde beschert wurde: Denn der Bezirksliga-West-Fünfte SG MSN Schleid hat einige Akteure in seinen Reihen, die wissen, wie der Hase läuft.
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Die größte Gefahr, die es in einem Pokalwettbewerb gibt, scheidet für den Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach aus und dürfte damit vielleicht auch einem möglichen Ausscheiden vorbeugen: Denn unterschätzen wird der Spitzenreiter des Verbandsoberhauses seinen Zweitrunden-Gegner im Rheinlandpokal nicht.