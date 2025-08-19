Der SV Laubach will den ersten Pflichtspielsieg in der Saison 2025/2026. Der wäre gleichbedeutend mit dem Einzug in die dritte Runde des Rheinlandpokals für den Rheinlandligisten.

Dient die zweite Runde im Fußball-Rheinlandpokal als Stimmungsaufheller für den Rheinlandligisten SV Laubach? Nach einem Punkt aus den ersten beiden Spieltagen und einem Freilos in Runde eins, soll nun der erste Sieg her – und das ist sicherlich machbar beim SV Niederemmel, der in die Bezirksliga West aufgestiegen ist und dort ebenfalls noch ohne Sieg ist. Anstoß ist am Mittwoch um 19.30 Uhr in Piesport auf einem etwas älteren Kunstrasen.

Laubachs Trainer Tobias Jakobs weiß aber, dass es auswärts bei einem Bezirksligisten keine ganz leichte Nummer werden dürfte: „Paar Infos habe ich. Sie haben letztes Jahr kein Heimspiel verloren. Natürlich hat man die Hoffnung, dass wir ein gutes Spiel machen und weiterkommen.“ Niederemmel hat in Runde eins 5:1 beim FC Könen (B Staffel 11) gewonnen, dreifacher Torschütze war da übrigens Kapitän Benedikt Vogedes, der Niederemmel in der Vorsaison mit 31 Toren mit zum Aufstieg schoss. In der Liga gab es bislang aber noch kein Tor, Niederemmel spielte 0:0 gegen die SG Wiesbaum und verlor 0:5 bei der SG Saartal Irsch.

Lukas Mey ist zurück, wird aber nicht beginnen

Laubach hat eine Klasse obendrüber die gleiche Bilanz aufzuweisen, dem 3:3 bei der SG Hochwald folgte das kuriose 1:3 gegen Eintracht Trier II mit drei Toren, zwei per Foulelfmeter, der Gäste in den letzten fünf Minuten. „Die beiden Spiele waren nicht schlecht, aber eben auch nicht überragend“, sagt Jakobs, „wenn wir ehrlich zu uns sind, war es noch nicht das, was wir uns vorstellen.“

Immerhin gab es auch Lichtblicke: Goalgetter Lukas Mey ist nach Verletzung zurück, hatte einen Kurzeinsatz, wird aber am Mittwoch noch nicht beginnen. Auch mit dem Startelfdebüt des 17-jährigen Norbert Loch oder dem von André Röser (kam im Sommer 2024 aus Cochem und war viel verletzt) war Jakobs zufrieden. Loch musste zur Pause nur raus, weil er Gelb-Rot-gefährdet war. Auch Neuzugang Lucas Christof hat direkt Duftmarken gesetzt. Jakobs wird sicher die eine oder andere Änderung vornehmen. „Aber das machen wir ja immer“, sagt er.