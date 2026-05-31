Favorit Wirges holt Kreispokal Lasse Bieg schießt EGC II zum Sieg gegen Oberbieber II Daniel Korzilius 31.05.2026, 08:47 Uhr

i Da ist der Pott: Die Spvgg EGC Wirges II wurde in Straßenhaus ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann das Finale gegen den VfL Oberbieber II mit 4:0. Jörg Niebergall

Hätte es in der ersten Halbzeit beim Stand von 0:0 einen Handelfmeter gegeben, wäre das Kreispokalfinale zwischen Oberbieber II und Wirges II vielleicht anders gelaufen. So blieb erst der Pfiff aus – und dann kam der Mann des Abends auf Touren.

Der Anfang gehört am Finaltag des Fußballkreises Westerwald/Wied traditionell den „Kleinen“. Und so standen sich auch in Straßenhaus bei schwülem Sommerwetter im Endspiel der C-Klasse und Reserveklasse zunächst die beiden C-Ligisten Spvgg EGC Wirges II und VfL Oberbieber II gegenüber.







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