Fußball-Kreispokal Künftiger „Fußball-Rentner“ avanciert zum Matchwinner Stefan Nink 06.04.2026, 12:44 Uhr

i Torschützen unter sich: Hier behauptet Bogels Levin Zimmermann das Objekt der Begierde vor Yannick Altmann. Andreas Hergenhahn

Bei den vier Vorschlussrunden-Begegnungen um den Fußball-Kreispokal wurden die Zuschauer am Karsamstag bis zum Abpfiff ganz schön auf die Folter gespannt. Die Entscheidungen fielen denkbar knapp aus, Freud’ und Leid’ lagen extrem eng beieinander.

Klarheit herrscht nun in der Frage der Besetzung der beiden Finalspiele um den Fußball-Kreispokal, die am Sonntag, 31. Mai, in Bornich ausgetragen werden: Im Wettbewerb der Ligen A und B freut sich die SG BoReiBo tatsächlich über den Heimvorteil und gedenkt den Titel im Duell mit dem gleichklassigen SV Diez-Freiendiez erfolgreich zu verteidigen.







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