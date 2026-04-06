Bei den vier Vorschlussrunden-Begegnungen um den Fußball-Kreispokal wurden die Zuschauer am Karsamstag bis zum Abpfiff ganz schön auf die Folter gespannt. Die Entscheidungen fielen denkbar knapp aus, Freud’ und Leid’ lagen extrem eng beieinander.
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Klarheit herrscht nun in der Frage der Besetzung der beiden Finalspiele um den Fußball-Kreispokal, die am Sonntag, 31. Mai, in Bornich ausgetragen werden: Im Wettbewerb der Ligen A und B freut sich die SG BoReiBo tatsächlich über den Heimvorteil und gedenkt den Titel im Duell mit dem gleichklassigen SV Diez-Freiendiez erfolgreich zu verteidigen.