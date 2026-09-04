Diez erreicht 3. Pokalrunde Kubilay Kaya sorgt per Seitfallzieher für das Sahnehäubchen Stefan Nink 04.09.2026, 08:29 Uhr

i Symbolbild dpa

Der SV Diez-Freiendiez hat mit dem 4:3 (1:2)-Erfolg bei der SG Mühlbachtal nach der SG Gückingen und der SG Reitzenhain das Viertelfinale des Bitburger Fußball-Kreispokals der Ligen A und B erreicht. In Miehlen waren spektakuläre Tore zu bestaunen.

Ein Déjà-vu erlebten die Fußballer der SG Mühlbachtal am Donnerstagabend im Miehlener Ehrlich im Spiel der 2. Runde um den Bitburger Kreispokal der Ligen A und B gegen den SV Diez-Freiendiez. Elf Tage nach der bitteren 4:5-Niederlage im Punktspiel am Wirt mussten sich die Kombinierten vom Blauen Ländchen abermals nach eigener Führung geschlagen geben.







Artikel teilen

Artikel teilen