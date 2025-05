Es ist einer der sportichen Höhepunkte des Fußballkreises Rhein/Ahr: die Kreispokalendspiele, die in diesem Jahr in Herresbach stattfinden

Aufatmen beim SV Herresbach: Endlich darf der Verein den schon von langer Hand geplanten Finaltag im Fußball-Kreispokal auf heimischen Hybrid-Rasen ausrichten – an diesem Samstag steigt der große Tag.

Bereits zweimal war Herresbach dafür vorgesehen. Doch Großveranstaltungen am Nürburgring verhinderten eine Verwirklichung. Nicht ganz ungelegen kommt diese Terminierung für Elmar May. Der im vergangenen Jahr gewählte Kreissachbearbeiter ist auch für die Organisation des Pokalwettbewerbs verantwortlich und kann als gebürtiger Herresbacher die beiden Pötte in seiner ehemaligen Heimat überreichen.

Für SG Kempenich ist Finaleinzug Riesenerfolg

Für die SG Kempenich ist der Einzug ins C-Klassen-Finale bereits ein Riesenerfolg. Jetzt bekommt es Kempenich ab 14 Uhr mit der SG Mosel Löf II zu tun, die in der Kreisliga C 12 auch noch im Aufstiegsrennen vertreten ist und noch ein Entscheidungsspiel um den zweiten Platz absoliveren muss. Der FC Plaidt, der im Finale der A/B-Ligisten (17 Uhr) auf die SG Inter Sinzig trifft, hat das Entscheidungsspiel in der Kreisliga A 5 schon hinter sich. Gegen die SG Landskrone Heimersheim verloren die Plaidter 1.2, schließen die Kreisliga A 5 also auf dem dritten Platz ab und können sich nun ganz aufs Pokalfinale konzentrieren.

Derweil könnte die SG Inter Sinzig mit einem Sieg im Kreispokalendspiel eine Punkterunde vergessen machen, die nicht ganz den Erwartungen entsprach.

Kreispokal-Endspiele am Samstag in Herresbach

A/B-Ligisten: SG Inter Sinzig – FC Plaidt (17 Uhr).

C-Ligisten: SG Kempenich – SG Mosel Löf II (14 Uhr).