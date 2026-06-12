Ellingen gegen Hundsangen II Kreispokalfinale wird doch noch diese Saison wiederholt Jona Heck 12.06.2026, 11:27 Uhr

i Kommenden Mittwoch erfolgt der nächste Einlauf: Das Kreispokalfinale zwischen Ellingen und Hundsangen wird noch diese Saison wiederholt. Jörg Niebergall

Das Kreispokalfinale zwischen der SG Ellingen und der SG Hundsangen II, welches witterungsbedingt abgebrochen wurde, wird doch noch in dieser Saison wiederholt. Beide Vereine einigten sich auf einen Termin. Was sind die Gründe für die neue Ansetzung?

Nachdem das Kreispokalfinale der A- und B-Klassen im Kreis Westerwald/Wied zwischen der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth und der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II wetterbedingt abgebrochen werden musste (wir berichteten), sollte die Neuauflage erst in der neuen Saison steigen.







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