Kreispokal Mosel: Das Prestigeduell Strimmig gegen Blankenrath steigt in Peterswald

Der Rasen in Peterswald-Löffelscheid ist am Mittwochabend um 19.30 Uhr Schauplatz einer Partie in der dritten Runde des Fußball-Kreispokals Mosel, die viele Zuschauer anlocken dürfte: B-Ligist SV Strimmig empfängt A-Klässler SV Blankenrath, ein Derby, auf das sich alle Beteiligten freuen.