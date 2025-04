Am Mittwoch werden die Finalteilnehmer der beiden Kreispokalwettbewerbe der Senioren des Fußballkreises Westerwald/Wied ermittelt. Anstoß ist auf allen vier Plätzen um 19.30 Uhr. Die Endspiele werden am Freitag, 30. Mai, bei einem der beteiligten Vereine ausgetragen.

Kreispokal Kreisliga C und Reserveklasse

FC Kosova Montabaur II – SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach II. Beide Mannschaften kämpfen in der Kreisliga C6 noch um den zweiten Platz hinter dem enteilten Spitzenreiter und Pokal-Titelverteidiger Malberger Kickers. Der FC Kosova II als Tabellenvierter konnte zuletzt drei Siege gegen die direkte Konkurrenz im Aufstiegsrennen verbuchen. Die Reserve des SV Türkiyemspor hat als Dritter zwei Punkte mehr auf dem Konto und gewann sechs ihrer sieben Partien nach der Winterpause. Die einzige Niederlage gab es vor etwas mehr als einer Woche ausgerechnet gegen den jetzigen Gegner (2:6), gegen den auch das torreiche Hinspiel mit 5:6 verloren wurde.

VfB Linz II – SG DJK Neustadt-Fernthal II. In dieser Partie sind die Rollen klar verteilt. Der VfB Linz II steuert als Tabellenführer der Kreisliga C4 Richtung Aufstieg in die Kreisliga B und hat 2025 alle sechs Spiele gewonnen. Der Gast aus Neustadt belegt in der gleichen Liga den siebten Platz und möchte als Außenseiter für eine Überraschung sorgen. Vor knapp einem Monat gewann der VfB den Vergleich in Fernthal deutlich mit 5:1, das Hinspiel auf dem Kaiserberg endete 3:3.

Kreispokal Kreisliga A und B

FC Lion’s Ransbach – SSV Heimbach-Weis. Der noch junge FC Lion’s Ransbach hat in seiner dritten Saison allerbeste Chancen auf den dritten Aufstieg. Als Tabellenzweiter der Kreisliga B7 liegt das Team von Selim Akarsu, der in Personalunion Trainer und Vorsitzender ist, zwar drei Zähler hinter dem noch ungeschlagenen Spitzenreiter aus Horressen, hat aber mit 50 Punkten aus 20 Spielen einen starken Punkteschnitt von 2,5, der über die Koeffizientenregelung der Tabellenzweiten sicher zum Aufstieg reichen würde. Der A-Ligist aus Heimbach-Weis machte am Sonntag mit dem 1:0-Erfolg beim Tabellenführer SV Windhagen einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib und belegt in der A2 aktuell den siebten Rang.

SG Herschbach-Schenkelberg – SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach. Beide Teams strotzen nur so vor Selbstvertrauen, haben sie doch sämtliche Begegnungen im Jahr 2025 für sich entschieden. Die Gastgeber haben als Tabellenführer der Kreisliga B2 nach der Winterpause sechs Siege und ein Torverhältnis von 41:5 vorzuweisen. Der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach jagt als Tabellendritter der Kreisliga A2 das Führungsduo und hat in diesem Jahr ebenfalls sechs Mal gewonnen (21:3 Tore), dabei bleib das Team von Trainer Murat Sayim fünf Mal ohne Gegentor.