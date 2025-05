SG Biebertal/Unterkülztal II gegen SG Braunshorn/Ehrbachtal II – so lautet am 31. Mai in Biebern um 14 Uhr das Finale im Kreispokal 2 Hunsrück/Mosel für C-Klässler.

Die SG Braunshorn/Ehrbachtal II (Tabellenvierter Kreisliga C Staffel 13) hat in Ney vor rund 150 Zuschauern den C-Staffel-9-Spitzenreiter SSV Buchholz im Derby verdient mit 4:1 (1:0) geschlagen und steht im Endspiel um den Fußball-Kreispokal 2 Hunsrück/Mosel. Das wird am 31. Mai um 14 Uhr in Biebern ein „Auswärtsspiel“ sein, denn der Finalgegner lautet SG Biebertal/Unterkülztal II (Tabellenzehnter der C 13).

Braunshorn/Ehrbachtal II setzte auf Offensive, man verstärkte sich mit den zwei Braunshorner A-Klasse-Offensivmännern Kai Wickert und Marvin Vogt – und das zahlte sich am Ende aus. Stefan Wiechert hatte die Reserve-SG mit 1:0 in Front gebracht (9.). Nach der Pause drängte Buchholz auf den Ausgleich, aber Vogt machte das 2:0 für die Gastgeber (63.). Nachdem Spielertrainer Lino Dörr auf 2:1 verkürzte (68.), kam kurz Hoffnung beim SSV auf, aber Wickert schoss mit einem Doppelpack binnen einer Minute (77., 78.) Braunshorn/Ehrbachtal II ins Endspiel nach Biebern.