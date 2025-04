Wer folgt den A-Klässlern Ober Kostenz und Nörtershausen sowie dem B-Ligisten Dickenschied ins Halbfinale des Kreispokals 1 Hunsrück/Mosel? Die Antwort gibt es am Mittwoch in Weiler.

Letztes Viertelfinale im Fußball-Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel: Am Mittwoch (19.30 Uhr) stehen sich in Weiler zwei Tabellenführer gegenüber. Der gastgebende SC führt das Klassement in der B Staffel 9 an, Gast SG Viertäler Oberwesel ist Erster in der A Staffel 6.

Weiler geht mit der Empfehlung von vier Siegen in vier Spielen nach der Winterpause in der B 9 hochmotiviert in das Pokal-Viertelfinale. Oberwesel büßte in der A 6 durch das 1:1 am Sonntag bei Vorderhunsrück an Vorsprung ein und führt die Tabelle nur noch mit einem Punkt Vorsprung auf Mosel Löf an.

Sieger hat Heimrecht im Halbfinale gegen Ober Kostenz

Vieles spricht für ein offenes Duell im Weilerer Rosenacker trotz des Klassenunterschieds. Fest steht, gegen wen der Sieger in einer Woche (9. April) im Halbfinale spielt. Weiler oder Oberwesel hätten dann Heimrecht gegen die SG Ober Kostenz (A 6). Im anderen Halbfinale empfängt am 9. April die SG Dickenschied (B 9) in Gemünden das A-Staffel-4-Schlusslicht SG Nörtershausen. Die Sieger fahren zum Endspiel am 31. Mai nach Biebern.