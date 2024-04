Plus Simmern Zweistelliges Ergebnis in der C Staffel 18: Sohren II überrollt Kastellaun/Uhler II mit 11:0 In der Fußball-Kreisliga C Staffel 18 hat es in dieser Runde noch keinen zweistelligen Sieg gegeben – bis zum 19. Spieltag. Die SG Sohren/Büchenbeuren II überrollte die SG Kastellaun/Uhler II mit 11:0 (4:0). Ein bemerkenswertes Ergebnis. Lesezeit: 2 Minuten

Denn Kastellaun/Uhler II war als Dritter in das Spiel beim Vierten Sohren II gegangen – und das mit nur 19 Gegentoren in 16 Spielen. Das war der Top-Wert in der Liga. Doch in Sohren hagelte es Gegentor um Gegentor für die ersatzgeschwächte Kastellauner Reserve, die sich beim Stand von 4:0 ...