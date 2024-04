Plus Simmern

Top 5 trennen nur vier Punkte: Spannendes Meisterrennen in der Kreisliga C Staffel 18

i Ünal Eyüboglu (in Rot) traf zum 1:0 beim 2:0-Heimsieg der SG Soonwald/Simmern II gegen die SG Biebertal/Unterkülztal. Soonwald II übergab damit die Rote Laterne an Biebertal II. Foto: #ckpicture

So spannend wie das Meisterrennen in der Fußball-Kreisliga C Staffel 18 ist kein anderes in den hiesigen Kreisligen: Die Top 5 trennen kurz vor Saisonende nur vier Punkte.