Plus Cochem

Tabellenführer lauten SV Müden (C 12), TuS Ellern (C 13) und SG Bremm II (C 20)

i Die SG Bremm II (links Leo Görgen) war eine Nummer zu groß für die SG Eifelhöhe II (um Julius Helbach). Bremm II gewann mit 4:0 in Gevenich und steht nach dem zweiten Spieltag auf Platz eins in der C Staffel 20. Foto: Alfons Benz

COC-Mannschaften in der Fußball-Kreisliga C sind auf drei Staffeln verteilt: Eine Mannschaft (TuS Treis-Karden, tritt am Mittwoch um 19.30 Uhr in ihrem zweiten Spiel bei der SG Morshausen II in Gondershausen an) spielt in der C 13, vier Teams in der C 20 und sieben Mannschaften in der C 12.