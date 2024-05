Plus Kastellaun

SG Kastellaun/Uhler II: Der Letzte der Vorsaison ist nun Erster und Meister der C 18

i Die Letzten (der Vorsaison) werden die Ersten sein – und sind nun tatsächlich Meister der Kreisliga C Staffel 18: Die SG Kastellaun/Uhler II um Trainer Sascha Krug (stehend, Sechster von rechts) haben beim 4:0 gegen die SG Bruttig-Fankel/Ernst am vorletzten Spieltag ihr Meisterstück gemacht. Eine Entwicklung, die vor der Runde und nach dem letzten Tabellenplatz in der Vorsaison nicht vorauszusehen war. Foto: B&P Schmitt

Was für eine bemerkenswerte Leistung der SG Kastellaun/Uhler II in der Fußball-Kreisliga C Staffel 18: In der Vorsaison war Kastellaun/Uhler II noch mit nur vier Punkten abgeschlagen Letzter in der C-Klasse. Ein Jahr später grüßt die SG-Reserve als Meister von der Tabellenspitze.