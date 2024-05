Kroppach

Nach einem Jahr zurück in der Kreisliga B: FSV Kroppach ist Meister der Kreisliga C 2

i Nach einem Jahr zurück in der Kreisliga B: FSV Kroppach ist Meister der Kreisliga C 2 Foto: Frank Klein

Der FSV Kroppach kehrt nach einem Jahr in der Kreisliga C Staffel 2 zurück in die Kreisliga B. Trotz der beeindruckenden Bilanz von 21 Siegen, einem Unentschieden und nur zwei verlorenen Spielen hätte der neue Meister fast noch einmal Zittern müssen. Die Mannschaft von Trainer Michel Barkschat legte mit mit dem 9:0-Heimsieg gegen die SG Bitzen/Siegtal zwar den Grundstein für die Meisterfeier.