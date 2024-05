Plus Ransbach-Baumbach

Die C 7 als Durchgangsstation: FC Lion's Ransbach steigen in die Kreisliga B auf

i Der FC Lion's Ransbach steigt auf. Foto: Vladimir Geneberg/V&M Werbeagentur

Zweite Saison, zweiter Aufstieg: Auch wenn sich der FC Lion's aus Ransbach-Baumbach am letzten Spieltag der Kreisliga C 7 beim TuS Hilgert mit 0:3 geschlagen geben musste, steigt das Team von Trainer Selim Akarsu souverän in die Kreisliga B auf.