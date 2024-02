Plus Cochem C-Klasse: Schäfer kehrt nach Düngenheim zurück, Furnari legt Amt in Bruttig-Fankel nieder Zwei interessante Trainerpersonalien gibt es bei den Fußballern aus der C-Klasse zu vermelden – und zwar aus den Staffeln 10 und 18. Von Mirko Bernd

Personalie eins: Der Masburger Thomas Schäfer ist ab sofort neuer Trainer der SG Monreal/Düngenheim in der Kreisliga C Staffel 10. Der Tabellensiebte (20 Punkte) und der bisherige Coach Thomas Theisen haben sich darauf verständigt, künftig getrennte Wege zu gehen. Die Düngenheimer liegen mir am Herzen, ich war noch mit einem anderen ...