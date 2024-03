Plus Simmern

C Staffel 18: Biebertal II schlägt Spitzenreiter Bruttig mit 4:1

In der Kreisliga C Staffel 18 hat Tabellenführer SG Bruttig-Fankel/Ernst auf dem Hartplatz in Neuerkirch mit 1:4 (1:1) bei der SG Biebertal/Unterkülztal II verloren. Der spielfreie Zweite SG Kastellaun/Uhler II ist weiter punktgleich mit Bruttig, beide haben nun 15 Spiele auf dem Konto.