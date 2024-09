Plus Simmern

C Staffel 13: Sohren II gleicht im Gipfeltreffen in Ellern mit der letzten Ecke noch aus

In der Kreisliga C Staffel 13 hat das Gipfeltreffen zwischen dem Tabellenführer TuS Ellern und dem punktgleichen Zweiten SG Sohren/Büchenbeuren II angestanden. Nach den 90 Minuten plus Nachspielzeit in Ellern blieb die Konstellation unverändert, denn das Topspiel endete 2:2. Durch ein Elfmetertor von Tobias Merg und einem Sohrener Eigentor hatte Ellern 2:0 geführt, doch in der Schlussphase glichen Alex Mähringer (80.) und Oleksandr Kriazhenko (90.+3) nach einem Eckball noch für die Gäste aus.