Plus Simmern C 12: Rasantes 3:3 in Lutzerath – C 9: Derbys enden unentschieden Der TuS Hausen II, die SG Mosel Löf II und der wieder eigenständige SV Müden, der am vergangenen Mittwoch mit 3:0 bei der SG Landkern im vorgezogenen Match gewann, verbuchen nach dem dritten Spieltag in der Fußball-Kreisliga C Staffel 12 die Maximalausbeute von neun Zählern. Lesezeit: 2 Minuten

Schon hinterher hinken in der C Staffel 12 die SSG Lutzerather Höhe und die SG Urmersbach/Düngenheim/Monreal, die sich in Lutzerath 3:3 trennten, und beide vier Punkte auf dem Konto haben. Nach ereignisarmer erster Hälfte ohne Tore wurde es in Lutzerath „rasant“, wie Urmersbachs Trainer Thomas Schäfer sagte. Urmersbach führte zweimal, ...