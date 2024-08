Plus Cochem

Auftakt in C-Klassen: Wieder eigenständiger TuS Treis-Karden verliert erste Partie

i Nur ein Verein in der C 13 ist nicht im Rhein-Hunsrück-Kreis ansässig – und das ist der wieder eigenständige TuS Treis-Karden (weiße Trikots, vorne Stefan Brixius, hinten Alexander Leyendecker), der sein erstes Spiel mit 1:2 gegen die SG Werlau/Urbar II um 1:1-Torschütze Steven Hanß verloren hat. Foto: Mark Dieler

Der Startschuss in den C-Klassen ist ertönt: Der Fußballkreis Hunsrück/Mosel ist für die C Staffel 13 mit komplett Hunsrück/Mosel-Mannschaften zuständig. Nur ein Verein in der C 13 ist nicht im Rhein-Hunsrück-Kreis ansässig – und das ist der wieder eigenständige TuS Treis-Karden, der sein erstes Spiel mit 1:2 gegen die SG Werlau/Urbar II verloren hat.