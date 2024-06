Plus Lutzerath 16 Zugänge und ein neuer Trainer: Aufschwung trotz Abstieg bei der SSG Lutzerather Höhe Von Michael Bongard i Aufschwung trotz Abstieg bei der SSG Lutzerather Höhe Foto: SSG Vor zwei Jahren ist die SSG Lutzerather Höhe aus der Fußball-Kreisliga A abgestiegen, vor zwei Wochen erfolgte als Schlusslicht der Kreisliga B Staffel 8 der nächste Abstieg für die Eifeler. In der C-Klasse soll nun ein Neuanfang gestartet werden – und der gestaltet sich vielversprechend. Lesezeit: 3 Minuten

16 (!) Neuzugänge kann die SSG Lutzerather Höhe für die kommende Saison begrüßen. Mit beiden Mannschaften wird dann in der C-Klasse (in unterschiedlichen Staffeln) gespielt. Der Sportliche Leiter Jan Diederichs, der die SSG auch in den vergangenen 18 Monaten als Trainer begleitete, hat ganze Arbeit geleistet. Aufschwung trotz Abstieg – wie ...