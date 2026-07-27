Mit nur noch 41 Mannschaften ist der Fußball-Kreis ohnehin verbandsweit im Rheinland Schlusslicht. Nun ist schon die erste Abmeldung zu verzeichnen. Die SG Aar-Einrich hat nach personellem Aderlass ihre C-Liga-Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet.
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Da waren es insgesamt nur noch 40 Teams, die im Fußball-Kreis Rhein-Lahn am Spielbetrieb teilnehmen. Bevor die neue Fußball-Saison ins Rollen kommt, verzeichnen Kreissachbearbeiter Alexander Wiediker (Diez) und Staffelleiter Horst Rohde (Brechen) bereits die erste Abmeldung.