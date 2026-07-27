Mehr als 20 Abgänger Zu wenig Spieler: SG Aar-Einrich meldet die Reserve ab Stefan Nink 27.07.2026, 11:25 Uhr

i Nachdem bei der SG Aar-Einrich 17 Spieler – unter anderem Corvin Schwenk (rechts) – kürzer treten oder gar ihre Laufbahn beenden, war nicht gewährleistet, dass die zweite Mannschaft der Kombinierten über die Runden kommt. Daher entschieden sich die Verantwortlichen, das Team vom Spielbetrieb abzumelden. Andreas Hergenhahn

Mit nur noch 41 Mannschaften ist der Fußball-Kreis ohnehin verbandsweit im Rheinland Schlusslicht. Nun ist schon die erste Abmeldung zu verzeichnen. Die SG Aar-Einrich hat nach personellem Aderlass ihre C-Liga-Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet.

Da waren es insgesamt nur noch 40 Teams, die im Fußball-Kreis Rhein-Lahn am Spielbetrieb teilnehmen. Bevor die neue Fußball-Saison ins Rollen kommt, verzeichnen Kreissachbearbeiter Alexander Wiediker (Diez) und Staffelleiter Horst Rohde (Brechen) bereits die erste Abmeldung.







Artikel teilen

Artikel teilen