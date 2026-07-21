Das erste Spiel von Eva Werner bei den Männern der SG Auderath/Alflen mit zwei Toren im Test gegen Cochem II hat für viel Aufsehen und noch mehr Zuspruch gesorgt. Auch von den Schiedsrichtern, speziell von dem, der die Partie geleitet hat.
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Eva Werners Entscheidung, als erste Frau im Fußballkreis Hunsrück/Mosel bei den Männern mitzuspielen, hat viele Facetten. Eine davon ist es, dass sie beim C-Klässler SG Auderath/Alflen mit ihrem Freund Jan Niklas Barbara zusammenspielt, der das mit seinen Teamkollegen und Trainer uneingeschränkt gut findet.