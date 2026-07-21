Eva Werner in der C-Klasse Wie Schiedsrichter mit einer Frau unter Männern umgehen Mirko Bernd 21.07.2026, 09:29 Uhr

i Tim Brzeske (links) pfiff das Testspiel, in dem Eva Werner für die SG Auderath/Alfen zweimal gegen die Spvgg Cochem II traf beim 4:2. Alfons Benz

Das erste Spiel von Eva Werner bei den Männern der SG Auderath/Alflen mit zwei Toren im Test gegen Cochem II hat für viel Aufsehen und noch mehr Zuspruch gesorgt. Auch von den Schiedsrichtern, speziell von dem, der die Partie geleitet hat.

Eva Werners Entscheidung, als erste Frau im Fußballkreis Hunsrück/Mosel bei den Männern mitzuspielen, hat viele Facetten. Eine davon ist es, dass sie beim C-Klässler SG Auderath/Alflen mit ihrem Freund Jan Niklas Barbara zusammenspielt, der das mit seinen Teamkollegen und Trainer uneingeschränkt gut findet.







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