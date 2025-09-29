Blick auf die C-Klassen Weiler II verliert in der C Staffel 13 an Boden 29.09.2025, 11:17 Uhr

i Katekani Mabunda (links) und sein TuS Ellern schlugen in der C Staffel 14 Türkgücü Simmern klar mit 5:1. Christian Kiefer

Der Blick auf die C Staffeln 13 und 14, die vom Fußballkreis Hunsrück/Mosel geführt werden.

Das erste Saisondrittel ist so gut wie vorbei – so sieht es aus in den Fußball-Kreisligen C Staffeln 13 und 14, die vom Kreis Hunsrück/Mosel geleitet werden:Kreisliga C Staffel 13: Der SC Weiler II hat zum dritten Mal in Folge beim 2:2 gegen die SG Morshausen II nicht gewonnen und verliert nach dem Top-Saisonstart (vier Siege in vier Spielen) das Spitzenduo SG Maifeld-Elztal III und Cosmos Koblenz II aus den Augen.







