Die beiden Fußball-Kreisligen C Staffeln 13 und 14 werden vom Kreis Hunsrück/Mosel geleitet. Natürlich kommt wegen der ungeraden 13-köpfigen Ligen und auch schon einigen Spielverlegungen nicht jede Mannschaft bisher auf drei Spiele. Alle drei Spiele haben bisher nur zwei Teams gewonnen: Der SC Weiler II als Tabellenführer der C 13 und der TuS Kirchberg III als Spitzenreiter der C 14. Der Blick auf die beiden Ligen:

Kreisliga C Staffel 13: Durch das 4:2 nach 1:2-Rückstand gegen den stark eingeschätzten VfR Koblenz II hat der SC Weiler II nach drei Spieltagen eine makellose Bilanz vorzuweisen. Das Team von Frank Gutmann führt das Tableau vor Lokalrivale VfR Bad Salzig (sieben Punkte) an. Die Bad Salziger schlugen Spay/Rhens II mit 10:2, Torjäger Kamil Kozlowski knipste fünfmal. Der SV Müden folgt nach dem hart umkämpften 2:1-Sieg in Dommershausen bei der SG Vorderhunsrück II auf Rang drei. Müdens Lokalrivale TuS Treis-Karden hat nun auch nach zwei Verlegungen ins Geschehen eingegriffen. Treis-Karden gewann sein erstes Ligaspiel mit 4:3 gegen das Schlusslicht SSV Boppard II.

Kreisliga C Staffel 14: Erster gegen Zweiter hieß es in Kirchberg – und die gastgebende TuS-Dritte schlug die SG Kastellaun/Uhler II, die mit zwei Siegen aus zwei Spielen angereist war, deutlich mit 7:1. Damit ist B-Klasse-Absteiger Kirchberg III, das zuvor schon die Hürden SG Soonwald/Simmern (3:0) und TuS Ellern (2:1) meisterte, alleiniger Spitzenreiter. Der Titel dürfte nach den ersten Saisoneindrücken nur über das Team von Jürgen Kiefer gehen. Mit einem Auswärtssieg am Donnerstag (19.30 Uhr) im Nachholspiel auf dem Kunstrasen am Simmerner Schulzentrum bei Schlusslicht Türkgücü Simmern könnte die SG Biebertal/Unterkülztal II nach Punkten mit Kirchberg III gleichziehen und auch den dritten Dreier im dritten Spiel feiern.