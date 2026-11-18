Bad Emser Spiel neu angesetzt Warum Spielabbruch keine Wertung am grünen Tisch folgt Stefan Nink 18.11.2026, 11:45 Uhr

i Symbolfoto David-Wolfgang Ebener. picture alliance/dpa

Unlängst drohte dem VfL Bad Ems gegen den SC SB Filsen beim Stand von 0:1 eine Niederlage. Dann rastete ein Spieler der Kurstädter aus – die Partie wurde abgebrochen. Zu Unrecht urteilte nun die Spruchkammer und ordnete eine Neuansetzung an.

Die Würfel sind schon gefallen: Bereits acht Tage nach den überaus unschönen Vorkommnissen im Spiel der Staffel 8 der Fußball-Kreisliga C zwischen dem VfL Bad Ems und dem SC SB Filsen (wir beriuchteten ausführlich), die zum Abbruch der Begegnung geführt hatten, steht nach einer Sitzung der Kreisspruchkammer Koblenz nun fest, dass die Punkte nicht am grünen Tisch, sondern auf dem Sportplatz vergeben werden.







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