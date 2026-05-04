Kreisliga C Staffel 13 Vier Elfmeter in einer Halbzeit in Urbar Michael Bongard 04.05.2026, 15:23 Uhr

i Symbolbild Robert Michael/picture alliance/dpa

Rekordverdächtig: Binnen 28 Minuten gab es in der C Staffel 13 beim Spiel Urbar/Werlau II gegen Oppenhausen/Nörtershausen II (5:5) gleich vier Elfmeter.

Nicht nur das Endergebnis (5:5) ist in der Partie der Fußball-Kreisliga C Staffel 13 zwischen der SG Urbar/Werlau II (7.) und der SG Oppenhausen/Nörtershausen II (11.) kurios gewesen: Zwischen der 17. und 45. Minute zeigte Schiedsrichter Falk Beringer in Urbar viermal auf den Elfmeterpunkt, alle vier Strafstöße wurden verwandelt.







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