Erster gegen Zweiter hat es im Derby-Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga C Staffel 13 geheißen: Der SC Weiler II schlug den Ortsnachbarn VfR Bad Salzig nach einer turbulenten Begegnung mit 6:4 (1:3) und hat nach dem vierten Sieg im vierten Spiel schon fünf Punkte Vorsprung auf den Lokalrivalen. Dabei lagen die Bad Salziger zur Pause mit 3:1 vorn. Aber zwischen der 65. und 75. Minuten pfiff Schiedsrichter Daniel Müller vom SSV Urbar binnen zehn Minuten vier (!) – allesamt berechtigte – Elfmeter. Dreimal durfte Weiler II vom Punkt ran, dreimal traf Christian Lewenz, er hatte schon vorher das 1:1 erzielt. Bad Salzig ging durch seinen Elfmeter zwischenzeitlich 3:4 in Front. Aber das bessere Ende nach der „Elfmeter-Show“ hatte Weiler II, Christian Luitz traf in der 86. Minute zum 5:4, Hermann Kine machte mit dem 6:4 in der 89. Minute den Deckel drauf für den makellosen Tabellenführer. Für Bad Salzig geht es bereits am Donnerstag (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Müden weiter.