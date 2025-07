Die Zeiten, in denen beim VfL Bad Ems von höheren Fußball-Ligen geträumt und die Ambitionen auch frank und frei kundgetan wurden, sind schon lange passé. Der sportliche Niedergang konnte nicht gestoppt werden und ließ die Kicker aus dem Stadion auf der Lahn-Insel Silberau in die Bedeutungslosigkeit bis in die unterste Klasse abstürzen. Dort führen die Rot-Weißen ein beschauliches Dasein gegen überwiegend zweite und teilweise sogar dritte Mannschaften von Dorfvereinen und Spielgemeinschaften aus dem ländlichen Raum. Doch zuletzt ging es wieder aufwärts. Der VfL, der in der Stadt hinter den nach internen Querelen gegründeten Sportfreunden nur noch zweite Kraft ist, hat die Zeichen der Zeit erkannt und engagiert sich sehr stark in der Jugendarbeit, die mittelfristig wieder Garant für eine bessere Zukunft sein soll.

i Eine Schiedsrichterin, steht mit roter und gelber Karte auf einem Rasen und hält in der anderen Hand eine Trillerpfeife. 961 Mal kam es zu Spielabbrüchen im Amateurfußball. (zu dpa: «Wegen Gewalt oder Diskriminierung: 961 Amateur-Spiele abgebrochen») +++ dpa-Bildfunk +++ Robert Michael. picture alliance/dpa

Heuer aber muss der Verein einen herben Rückschlag verdauen. Nachdem in vier aufeinander folgenden Spieljahren das vom Verband im Paragraf 3 der Spielordnung des Fußballverbandes Rheinland (FVR) geforderte Soll an zu stellenden Schiedsrichtern vom Verein nicht erfüllt worden ist, zieht der Verband Konsequenzen. Da die Fußballer des VfL in der mittlerweile untersten Spielklasse Kreisliga C beheimatet sind, können sie zwar nicht absteigen. Daher verhängte der FVR, der die Vereinsverantwortlichen mehrfach schriftlich eindringlich auf die Problematik und mögliche Folgen hingewiesen hatte, andere Konsequenzen: Dem Verein wird die Teilnahme am Kreispokal verwehrt. Zudem dürfte der VfL im kommenden Frühjahr unabhängig von der erreichten Punktzahl nicht aufsteigen. „Der Verein wird am Ende der Saison wie ein Tabellenletzter behandelt“, teilte der Verband den Bad Emsern kürzlich in einem von Jens Bachmann, dem Vorsitzenden des Verbandsspielausschusses, und Nils Heinen, dem Abteilungsleiter Sport- und Spielbetrieb, unterzeichneten Schreiben mit. Will heißen: Für den VfL Bad Ems stehen in der in Kürze beginnenden Runde in der Staffel 8 der Kreisliga C quasi nur „Pflichtfreundschaftsspiele“ an, für die jeweiligen Gegner werden die Partien hingegen wie ausgetragen gewertet.

Der VfL-Vorsitzende Daniel Jores, dessen Job in für den Verein ohnehin schwierigen Jahren wahrlich alles andere als vergnügungssteuerpflichtig ist, betont, dass er und seine Vorstandskollegen seit Jahren zwar intensiv Schiedsrichter-Kandidaten gesucht hätten, doch seien ihre intensiven Bemühungen im Werben um Referees nicht vom erhofften Erfolg gekrönt gewesen. „Wir stehen nicht nur mit der Schiedsrichter-Vereinigung des Kreises in ständigem Austausch, sondern haben unzählige Gespräche geführt und auch über social media alles Mögliche versucht, um Schiedsrichter zu gewinnen. Leider waren unsere Bemühungen aber nicht von Erfolg gekrönt“, sagt Jores.

„Ich bin schon Vorsitzender, trainiere Jugendliche, bringe mich bei Spielen als Wurst- und Getränkeverkäufer im Kiosk ein – was soll ich denn noch alles machen?“

Daniel Jores auf die Frage, ob er nicht überlegt habe, selbst die Schiedsrichter-Prüfung abzulegen.

Zwischenzeitlich ertappte er sich sogar hier und da schon mal bei dem Gedanken, selbst die Schiedsrichter-Prüfung abzulegen, um das Problem seines Vereins persönlich zu lösen. Doch er verwarf es bei nüchterner Betrachtung schnell wieder. „Ich bin schon Vorsitzender, trainiere Jugendliche, bringe mich bei Spielen als Wurst- und Getränkeverkäufer im Kiosk ein – was soll ich denn noch alles machen?“ Appelle bei den Seniorenfußballern des Vereins, einen Schiedsrichter-Lehrgang zu absolvieren, stießen ebenfalls auf taube Ohren. Und irgendwann reißt eben der Geduldsfaden, wenn man alle Register gezogen hat und mit seinem Latein buchstäblich am Ende angekommen ist. „Auf Dauer habe ich dazu keine Lust.“

16-Jähriger versäumt drei Pflichtbelehrungen

Der VfL-Chef moniert, dass seitens des Verbandes in der Zwischenzeit Regularien nicht angepasst wurden. „In Zeiten, als die D-Klasse die tiefste Klasse war, mussten die dort spielenden Vereine einen Unparteiischen stellen. Nach Wegfall der D-Ligen hat man auch als C-Ligist zwei Schiedsrichter aufzubieten. Das verstehen wir vom VfL Bad Ems nicht.“ Zudem hätte sich Jores etwas Nachsicht erhofft, als ein 16-Jähriger Regelhüter des Vereins von der Schiedsrichterliste gestrichen wurde, nachdem der Schüler dreimal den Besuch von Pflichtbelehrungen versäumt hatte. Bis zum 1. Juli hätte der VfL einen neuen Schiedsrichter-Anwärter melden müssen, um das Soll zu erfüllen und den Sanktionen zu entgehen. Das gelang Jores und Co. aber nicht. „Der Verband setzt seine geltenden Satzungen und Ordnungen um. Da wäre allerdings angesichts unserer bekannten Vorgeschichte etwas Fingerspitzengefühl wünschenswert gewesen. Man hätte sich ihn zur Brust nehmen und eine allerletzte Verwarnung aussprechen sollen. Eine Bewährung des Jungen wäre aus unserer Sicht sinnvoller gewesen.“

Den Seniorenfußballern des VfL Bad Ems habe man den neuen Sachverhalt in der Kürze der Zeit noch nicht erläutern können. Jores befürchtet aber negative Auswirkungen für seinen Verein. „Wenn es quasi egal ist, wie ein Spiel ausgeht, sinkt die Motivation. Das gilt auch für den Trainingsbesuch. Außerdem bin ich gespannt, ob die im kommenden Sommer aus der Jugend kommenden Nachwuchsspieler sich die C-Klasse überhaupt antun und Abwerbeversuchen anderer Vereine widerstehen.“