Anhaltende personelle Probleme VfB Linz meldet dritte Mannschaft aus Spielbetrieb ab Daniel Korzilius 14.10.2026, 12:40 Uhr

i Zu Saisonbeginn standen die Spieler der dritten Mannschaft des VfB Linz noch eng zusammen, doch nach und nach schlichen sich immer deutlich die personellen Probleme ein. Nun musste der Verein vom Kaiserberg das Team aus dem Spielbetrieb der Fußball-Kreisliga C4 nehmen. Maximilian Jäger

Auch die Ummeldung auf eine 9er-Mannschaft hat nicht den gewünschten Effekt gebracht: Aufgrund anhaltender personeller Probleme kam es zum zweiten Nichtantritt der dritten Mannschaft des VfB Linz. Sie wurde mit sofortiger Wirkung abgemeldet.

Der VfB Linz hat seine dritte Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb der Fußball-Kreisliga C4 zurückgezogen. Die bislang absolvierten Partien der Mannschaft werden aus der Wertung genommen. Aufgrund von Personalproblemen hatte der Verein das Team zunächst als 9er-Mannschaft umgemeldet, dies ging jedoch nur ein Spiel gut.







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