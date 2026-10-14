Auch die Ummeldung auf eine 9er-Mannschaft hat nicht den gewünschten Effekt gebracht: Aufgrund anhaltender personeller Probleme kam es zum zweiten Nichtantritt der dritten Mannschaft des VfB Linz. Sie wurde mit sofortiger Wirkung abgemeldet.
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Der VfB Linz hat seine dritte Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb der Fußball-Kreisliga C4 zurückgezogen. Die bislang absolvierten Partien der Mannschaft werden aus der Wertung genommen. Aufgrund von Personalproblemen hatte der Verein das Team zunächst als 9er-Mannschaft umgemeldet, dies ging jedoch nur ein Spiel gut.