Offene Zahlungsverpflichtungen Verband schließt Ata Betzdorf vom Spielbetrieb aus 17.10.2025, 22:58 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Die Kreisliga-Staffel C1 spielt bis auf Weiteres nur noch mit 13 statt 14 Mannschaften. Der Grund: Der Tabellenelfte Ata Sport Betzdorf wurde durch das Präsidium des Fußballverbands Rheinland vom Spielbetrieb ausgeschlossen.

Abgesetzte Spiele sind im Herbst keine Seltenheit, immer mal wieder müssen Plätze gesperrt werden, wenn es die Witterung nicht gut mit den Fußballern meint. Bei der ursprünglich für Sonntag geplanten Partie zwischen Ata Sport Betzdorf und dem SV Adler Niederfischbach II ist der Fall anders gelagert.







