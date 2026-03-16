Hausbay II vs. Sohren II 9:6 Unglaubliches Resultat in der Hunsrücker C-Klasse Michael Bongard 16.03.2026, 16:55 Uhr

i Symbolbild dpa

Unglaubliches Resultat in der Hunsrücker C Staffel 14: Hausbay/Ehrbachtal II schlug Sohren/Büchenbeuren II mit 9:6. Alle sechs Minuten fiel im Schnitt ein Tor in Hausbay an dem verregneten und verrückten Flutlicht-Freitag.

9:6? Ja, tatsächlich 9:6. Was ein Ergebnis in der Fußball-Kreisliga C Staffel 14. Die Reserve-SG Hausbay/Ehrbachtal schlug auf dem durchnässten und schwer bespielbaren Rasen in Hausbay die SG Sohren/Büchenbeuren II mit 9:6 (2:3). Dieses Resultat hat es wohl noch nie im Hunsrücker Kreisliga-Fußball gegeben.







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