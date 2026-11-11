Debatte nach Spielabbruch Udo Secker: „Ich lasse mir den Mund nicht verbieten“ Stefan Nink 11.11.2026, 16:44 Uhr

i Udo Secker wird auch am kommenden Sonntag beim letzten VfL-Spiel des Jahres beim TuS Germania Arenberg II wegen seiner erneuten Sperre nicht an der Seitenlinie stehen dürfen. Andreas Hergenhahn

Der Spielabbruch in Bad Ems schlägt weiter hohe Wellen. Jetzt äußert sich der gesperrte VfL-Trainer Udo Secker zu seinem Versuch, hinterher mit der Schiedsrichterin über die unschönen Vorkommnisse beim C-Liga-Kick zu sprechen.

Udo Secker versteht die Fußballwelt nicht mehr. Der 68-Jährige, der erst zu Beginn der Saison nach langjähriger Pause als Trainer bei seinem in die unterste Spielklasse abgerutschten Herzensklub VfL Bad Ems wieder eingestiegen war, führt an, dass er nach den Vorkommnissen am vergangenen Spieltag nachts kaum noch ein Auge zutue.







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