TuS Kirchberg III trifft ganz spät gegen Schlusslicht

In der C Staffel 14 hätte der TuS Kirchberg III fast das erste Mal nicht gewonnen – doch ein spätes Tor in der 88. Minute gegen Schlusslicht Soonwald/Simmern wahrte die weiße Weste.
Der TuS Kirchberg III hat im zwölften Spiel in der Fußball-Kreisliga C Staffel 14 den zwölften Sieg gefeiert: Das 2:1 gegen Schlusslicht SG Soonwald/Simmern war für den Tabellenführer aber eine Geduldsprobe, erst in der 88. Minute markierte Routinier Christian Lautenschläger das erlösende Siegtor für das Team von Geburtstagskind Jürgen Kiefer, der mit den drei Punkten gegen seinen Heimatverein Soonwald ein schönes Präsent bekam.