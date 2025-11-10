Kreisliga C Staffel 14 TuS Kirchberg III trifft ganz spät gegen Schlusslicht 10.11.2025, 11:32 Uhr

i An seinem 54. Geburtstag durfte sich Jürgen Kiefer, Trainer des TuS Kirchberg III, über einen knappen 2:1-Sieg des Tabellenführers gegen das Schlusslicht Soonwald/Simmern freuen. Für den Tiefenbacher Kiefer ein besonderer Erfolg nicht nur wegen seines Geburtstags: Soonwald ist sein Heimatverein. Christian Kiefer

In der C Staffel 14 hätte der TuS Kirchberg III fast das erste Mal nicht gewonnen – doch ein spätes Tor in der 88. Minute gegen Schlusslicht Soonwald/Simmern wahrte die weiße Weste.

Der TuS Kirchberg III hat im zwölften Spiel in der Fußball-Kreisliga C Staffel 14 den zwölften Sieg gefeiert: Das 2:1 gegen Schlusslicht SG Soonwald/Simmern war für den Tabellenführer aber eine Geduldsprobe, erst in der 88. Minute markierte Routinier Christian Lautenschläger das erlösende Siegtor für das Team von Geburtstagskind Jürgen Kiefer, der mit den drei Punkten gegen seinen Heimatverein Soonwald ein schönes Präsent bekam.







