Kreisliga C Staffel 14 TuS Kirchberg III steht weiter vor dem TuS Ellern Michael Bongard 13.04.2026, 14:51 Uhr

i Der Zweikampf um die Meisterschaft in der C Staffel 14 zwischen dem TuS Kirchberg III (in Blau, mit Maurice Göhl) und dem TuS Ellern (mit Julian Adler) geht weiter: Kirchberg III liegt sechs Spieltage vor Schluss drei Punkte vor Ellern. In den direkten Duellen setzte sich jeweils die Heimelf durch, den Rest gewann Kirchberg III, Ellern verlor noch bei Sohren II und ist deswegen Zweiter. Christian Kiefer

In der Kreisliga C Staffel 14 glänzte der TuS Kirchberg III mit einem klaren 5:0 beim Dritten TuS Rheinböllen II und verteidigte die Tabellenführung vor dem TuS Ellern.

In der Kreisliga C Staffel 14 hat der TuS Kirchberg III weiter die Nase vorn im Titelrennen: Der Tabellenführer gewann das Spitzenspiel beim Dritten TuS Rheinböllen II deutlich mit 5:0, es war der 17. Sieg im 18. Spiel für das Team von Jürgen Kiefer. Eine Niederlage mehr hat der Zweite TuS Ellern kassiert, deshalb liegt das Team von Jan Wächter und Carsten Vollrath weiter drei Punkte hinter Kirchberg III.







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