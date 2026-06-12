Was im Nachwuchsbereich klappt, sollte doch auch bei den Erwachsenen umzusetzen sein. Unter der Prämisse planen die Verantwortlichen des TuS Holzhausen und des TuS Singhofen eine gemeinsame Reserve, um beim Unterbau künftig gut aufgestellt zu sein.
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Gerade für kleinere Vereine wird es angesichts sinkender Spieler-Zahlen immer schwieriger, ihren Fußballern ein möglichst breit gefächertes Angebot abseits der ersten Mannschaften zu unterbreiten. Was tun, um für die Zukunft besser gewappnet zu sein? Das dachten sich an der Bäderstraße die Macher des TuS Holzhausen und des TuS Singhofen.