TuS Ellern: Wie gewonnen, so zerronnen

i Fünf Tage nach dem 1:0-Sieg im Spitzenspiel gegen den TuS Kirchberg III musste das Trainerteam des TuS Ellern, Jan Wächter (links) und Carsten Vollrath, eine unglückliche 4:5-Niederlage bei der SG Sohren II verkraften. Ellern geht nun mit drei Punkten Rückstand auf Kirchberg III in die Winterpause. Christian Kiefer

Das Nachholspiel-Wochenende hat in der C Staffel 14 eine gravierende Veränderung an der Tabellenspitze gebracht: Der TuS Kirchberg III geht nun als alleiniger Spitzenreiter in die Winterpause, weil der TuS Ellern patzte.

Wie gewonnen, so zerronnen: Das gilt für den TuS Ellern in der Fußball-Kreisliga C Staffel 14. Fünf Tage nach dem 1:0-Sieg im Topspiel gegen den TuS Kirchberg III patzte Ellern im Nachholspiel bei der SG Sohren/Büchenbeuren II und verlor mit 4:5 in allerletzter Minute.







