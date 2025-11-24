TuS Ellern: Wie gewonnen, so zerronnen

Das Nachholspiel-Wochenende hat in der C Staffel 14 eine gravierende Veränderung an der Tabellenspitze gebracht: Der TuS Kirchberg III geht nun als alleiniger Spitzenreiter in die Winterpause, weil der TuS Ellern patzte.
Lesezeit 1 Minute
Wie gewonnen, so zerronnen: Das gilt für den TuS Ellern in der Fußball-Kreisliga C Staffel 14. Fünf Tage nach dem 1:0-Sieg im Topspiel gegen den TuS Kirchberg III patzte Ellern im Nachholspiel bei der SG Sohren/Büchenbeuren II und verlor mit 4:5 in allerletzter Minute.