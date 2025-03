Der TuS Ellern hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga C Staffel 13 auf vier Punkte ausgebaut. Die Ellerner profitierten dabei von Patzern der Konkurrenten SG Werlau/Urbar II und SG Sohren/Büchenbeuren II.

Das 1:1 in Lütz bei der SG Vorderhunsrück II war für die Werlauer Reserve im 17. Spiel bereits das 8. Remis, Bestwert in der C 13. Werlau II verbesserte sich aber durch den Zähler auf Rang zwei, weil Sohren II im Derby in Hahn beim Vorletzten Hunsrückhöhe II überraschend mit 2:3 unterlag. Der große Profiteur war der TuS Ellern, der sich zu einem 3:1-Sieg gegen Biebertal/Unterkülztal II mühte. Ellern führt nun mit 36 Punkten vorn Werlau II (32), Sohren II (31) und Uhler/Kastellaun II (30), das in letzter Minute mit 4:3 gegen Treis-Karden gewann. In der C Staffel 9 änderte sich an der Spitze nichts. Buchholz (nun 44 Punkte), Rot-Weiss Koblenz III (41), Weiler II (40) und Bad Salzig (38) gewannen allesamt ihre Partien glatt.

Torschützen C Staffel 9

Moseltal Lay II - Bad Salzig 0:7 (0:2). Tore: Kamil Kozlowski (4), Jakub Jarosz, Endar Anda, Simon Kochhann.

Anadolu Koblenz II - Weiler II 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Dennis Scheiermann, 0:2 Jordan Endreß, 0:3 Dominik Kokoscha, 0:4 Bashar Daoud.

Buchholz - Uhlen Winningen III 6:0 (2:0). Tore: Marco Wolter (2), Lino Dörr (2), Florian Schommers, Christian Schneider.

Nörtershausen II - Filsen 10:0 (3:0). Tore: Martin Müller (2), Jan Jarmer (2), Jonas Roos (2), Timo Nettersheim, Marco Bollinger, Jan Hewel, Tibor Tratzky.

Torschützen C Staffel 13

Vorderhunsrück II - Werlau II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Steven Hanß, 1:1 Thomas Reiz.

Laudert II - Braunshorn/Ehrbachtal II 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Eigentor, 2:0 Michael Schorn, 3:0 Jannik Härter, 4:0 Schorn.

Ober Kostenz II - Dickenschied. Tore: 1:0 Johannes Franzmann, 1:1 Tobias Quint, 2:1 Sebastian Kunert, 2:2 Janik Kühnreich, 3:2 Max Bug.

Hunsrückhöhe II - Sohren II 3:2 (1:0). Tore: 1:0 Florian Gewehr, 2:0 John David Burke, 3:0 Kilian Rhein, 3:1 Oleksandr Kriazhenko, 3:2 Alex Mähringer.

Uhler/Kastellaun II - Treis-Karden 4:3 (0:2). Tore: 0:1 Julian Angsten, 0:2 Jörg Kabelitz, 1:2 Lucas Hohol, 2:2 Eduard Schwenzel, 3:2 Peter Eisenhauer, 3:3 Kabelitz, 4:3 Eisenhauer.

Ellern - Biebertal/Unterkülztal II 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Mark Thomaßen, 1:1 Mario Baumann, 2:1 Thomaßen, 3:1 Andreas Stein.