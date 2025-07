Neues aus der Kreisliga C von drei Hunsrück-Vereinen: Türkgücü Simmern ist wieder da, Soonwald/Simmern hat einen neuen Trainer und der TuS Ellern verzichtet nun doch auf den Gang in die B-Klasse.

Neuigkeiten aus der Fußball-Kreisliga C: Türkgücü Simmern nimmt wieder am Spielbetrieb teil, der TuS Ellern verzichtet nun doch auf einen Aufstieg in die B-Klasse und Ex-Bezirksligisr SG Soonwald/Simmern geht in seine erste Saison in der tiefsten Spielklasse mit einem neuen Trainer.

Türkgücü Simmern

Vor zwei Jahren meldete Türkgücü ab, nun ist der Klub aus der Kreisstadt wieder am Start. Spielertrainer wird Ünal Eyüboglu, der früher für Soonwald/Simmern spielte und bekannt ist als Inhaber des Supermarkts „Rewe Ünal“. Der 35-jährige Eyüboglu stammt aus dem Westerwald, wo er für die SG Betzdorf sogar ein Spiel in der Rheinlandliga bestritt, ehe er 2018 nach Simmern kam und dann auch das eine oder andere Tor für Soonwald/Simmern schoss. Nun sind die beiden Vereine aus der Kreisstadt Gegner auf der untersten Ebene in der C-Klasse.

SG Soonwald/Simmern

2001 wurde die Spielgemeinschaft zwischen dem VfR Simmern sowie den Soonwald-Vereinen SV Holzbach und SV Tiefenbach (den TSV Riesweiler gibt es nicht mehr) gegründet, als beide Parteien gerade aus der Bezirksliga abgestiegen waren. 24 Jahre später ist die SG im Männerbereich am Tiefpunkt angelangt und spielt das erste Mal in der C-Klasse. Im Vorjahr hatte man sich noch aufgrund von freien Plätzen in der B-Klasse als einer der besten Absteiger gerettet. Diese Möglichkeit hätte Soonwald/Simmern nun als Tabellenvorletzter der B Staffel 9 wieder gehabt, aber man entschied sich auch nach zahlreichen Abgängen für den erstmaligen Gang in die C-Klasse. Den Neuaufbau soll Max Roth in die Wege leiten. Roth ist bekannt als einer der besten Schiedsrichter im Kreis, nun ist er Trainer von Soonwald/Simmern und damit Nachfolger von Max Rothenbach, der den A-Klasse-Absteiger SG Sohren/Büchenbeuren übernommen hat.

TuS Ellern

Nach einigem Hin und Her steht nun fest, dass Ellern weiter in der C-Klasse spielt. Anfang Mai hieß es, dass man auf einen Aufstieg verzichten würde. Doch dann meldete sich die TuS-Führungsspitze, präsentierte mit Jan Wächter und Carsten Vollrath ein neues Trainerduo für die kommende Runde und bekräftigte, dass man den Aufstieg in die B-Klasse wahrnehmen würde. Als Vizemeister der C Staffel 13 war Ellern auch dazu berechtigt, Wächter und Vollrath hätten auch gerne in der B-Klasse begonnen. Aber das wollten – ähnlich wie beim Lokalrivalen TuS Rheinböllen II (Rückzug in C-Klasse) – die Spieler nicht. Dem gab man nach. Der TuS Ellern spielt damit weiter in der C-Klasse.