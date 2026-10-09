Kreisliga C Staffel 13 Treis-Karden schlägt Baybachhöhe II, Topspiel verlegt Michael Bongard 09.10.2026, 10:10 Uhr

i Das Topspiel zwischen dem Tabellenführer SV Müden (rechts) und dem Dritten VfR Bad Salzig (ein Punkt und ein Spiel weniger) wurde auf Bad Salziger Wunsch verlegt und findet erst im neuen Jahr am 12. März auf dem Müdener Berg statt. Mark Dieler

Schmales Programm in der C Staffel 13 am Wochenende, das Topspiel zwischen Müden und Bad Salzig wurde kurzfristig ins neue Jahr verlegt. Eine Partie fand schon am Donnerstag in Treis-Karden statt.

In der Fußball-Kreisliga C Staffel 13 hat der TuS Treis-Karden seinen dritten Sieg im siebten Spiel gefeiert und sich auf Rang fünf in der elfköpfigen Liga verbessert. Die Moselaner bezwangen den VfB Baybachhöhe II mit 2:0 (0:0). Luca Bleser nach 50 Minuten und Torjäger Hakan Dicle in der Nachspielzeit per Elfmeter sorgten für die Treffer für den TuS.







Artikel teilen

Artikel teilen