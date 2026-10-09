Schmales Programm in der C Staffel 13 am Wochenende, das Topspiel zwischen Müden und Bad Salzig wurde kurzfristig ins neue Jahr verlegt. Eine Partie fand schon am Donnerstag in Treis-Karden statt.
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In der Fußball-Kreisliga C Staffel 13 hat der TuS Treis-Karden seinen dritten Sieg im siebten Spiel gefeiert und sich auf Rang fünf in der elfköpfigen Liga verbessert. Die Moselaner bezwangen den VfB Baybachhöhe II mit 2:0 (0:0). Luca Bleser nach 50 Minuten und Torjäger Hakan Dicle in der Nachspielzeit per Elfmeter sorgten für die Treffer für den TuS.