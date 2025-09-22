C Staffel 14
Torwart-Tor bringt Soonwald/Simmern den ersten Sieg
Dass ein Torwart Freistöße in guter Torentfernung ausführt, kommt im Fußball ganz selten vor. Bei der SG Soonwald traute sich das Keeper Julian Backes – und traf in der C Staffel 14 gegen die SG Sohren II zum vorentscheidenden 3:2.

In der Fußball-Kreisliga C Staffel 14 haben sich mit dem B-Klassen-Absteiger SG Soonwald/Simmern und dem Vorjahresdritten SG Sohren/Büchenbeuren II die bisherigen Enttäuschungen der noch jungen Saison gegenübergestanden. Beide gingen sieglos in das Duell in Tiefenbach.

