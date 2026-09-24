Timo Michel Matchwinner im Topspiel in Niedersohren
In der C Staffel 14 bleibt der Tabellenführer SG Biebertal/Unterkülztal II vorne. Timo Michel sicherte mit einem Doppelpack den 2:1-Sieg im Spitzenspiel beim Zweiten SV Niedersohren.
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Tabellenführer SG Biebertal/Unterkülztal II hat das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga C Staffel 14 beim Tabellenzweiten SV Niedersohren mit 2:1 (1:1) für sich entschieden. Biebertal II baute damit den Vorsprung auf Niedersohren auf vier Punkte aus.