Kreisliga C Staffel 14 Timo Michel Matchwinner im Topspiel in Niedersohren 24.09.2026, 09:10 Uhr

i Timo Michel (rechts) war der Matchwinner für die SG Biebertal/Unterkülztal II im Spitzenspiel der Kreisliga C Staffel 14. Michel machte nach einem 0:1-Rückstand beide Tore für den Tabellenführer beim 2:1-Auswärtssieg beim Zweiten SV Niedersohren (mit Max Hein). Biebertal II hat nun nach sieben Spieltagen 19 Zähler auf dem Konto und vier Punkte Vorsprung auf Niedersohren. Christian Kiefer

In der C Staffel 14 bleibt der Tabellenführer SG Biebertal/Unterkülztal II vorne. Timo Michel sicherte mit einem Doppelpack den 2:1-Sieg im Spitzenspiel beim Zweiten SV Niedersohren.

Tabellenführer SG Biebertal/Unterkülztal II hat das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga C Staffel 14 beim Tabellenzweiten SV Niedersohren mit 2:1 (1:1) für sich entschieden. Biebertal II baute damit den Vorsprung auf Niedersohren auf vier Punkte aus.







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