Kreisliga C Staffel 13 SV Müden verzichtet wieder auf den Aufstieg Michael Bongard 19.05.2026, 13:01 Uhr

i Der SV Müden um Spielertrainer Jochen Möntenich (links) verzichtet erneut auf den Aufstieg in die B-Klasse. Sascha Berkele

Seit 2024 ist der C-Klässler SV Müden wieder eigenständig, sportlich läuft es sehr gut. Ein Aufstieg in die B-Klasse kommt für die Moselaner aber erneut nicht infrage.

In der Fußball-Kreisliga C Staffel 13 steht am Donnerstag (19.30 Uhr) der letzte Spieltag an. Das Meisterrennen ist noch spannend: Cosmos Koblenz II geht mit einem Punkt Vorsprung auf den SV Müden in die letzten 90 Minuten der Saison.Die Cosmos-Reserve wird sich im Heimspiel gegen Schlusslicht Spay/Rhens II den Titel wohl nicht nehmen lassen.







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