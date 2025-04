In der Fußball-Kreisliga C Staffel 12 hat der SV Müden seine Spitzenposition behauptet – genau wie die SG Bremm II in der C Staffel 20.

Müden kam daheim zu einem 2:0-Sieg gegen den Elften TuS Kottenheim II, Spielertrainer Jochen Möntenich markierte beide Treffer. Der SVM hat vier Spieltage vor Schluss weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf den Zweiten SG Landkern/Illerich, der nach Rückstand noch 3:1 gegen den Neunten FSG Herresbach II gewann. Platz zwei wird auch zu einem potenziellen Aufstiegsplatz, mindestens 14 Vizemeister der 20 C-Klassen dürfen nach der Quotientenregelung hoch. Wenn Müden auf den Aufstieg verzichtet, wäre Landkern der erste Nachrücker.

C 20: Bremm II entledigt sich eines Verfolgers

In der C 20 hat sich die SG Bremm II eines Verfolgers entledigt. Der Spitzenreiter gewann daheim mit 3:2 gegen den Dritten FC Demerath, der zwei Tage vorher auch das Nachholspiel gegen den Zweiten SG Ellscheid II 0:2 verloren hatte. Bremm II führt mit 55 Punkten bei einem Spiel weniger das Tableau vor Ellscheid II (54) an.