Kreisliga C Staffel 13 SV Müden schlägt den Tabellenführer Cosmos Koblenz II 10.11.2025, 10:52 Uhr

i Jubel beim SV Müden nach dem 3:1-Sieg gegen Spitzenreiter Cosmos Koblenz II: Es war die erste Niederlage für die Koblenzer. Müden verbesserte sich in der C Staffel 13 auf Rang zwei. SV Müden. SVMüden

In der C Staffel 13 hat der SV Müden dem Tabellenführer Cosmos Koblenz II die erste Niederlage zugefügt und ist nun erster Verfolger der Oberliga-Reserve.

Erste Niederlage im zwölften Spiel für Cosmos Koblenz II in der Fußball-Kreisliga C Staffel 13: Der Tabellenführer unterlag beim SV Müden mit 1:3 (0:1). Cosmos II bleibt mit 31 Punkten Erster, dahinter überholte der SV Müden (25 Punkte) die SG Maifeld-Elztal III (24 Zähler) und ist nun Zweiter – und das bei einem Spiel weniger als Cosmos II.







