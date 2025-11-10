SV Müden schlägt den Tabellenführer Cosmos Koblenz II

In der C Staffel 13 hat der SV Müden dem Tabellenführer Cosmos Koblenz II die erste Niederlage zugefügt und ist nun erster Verfolger der Oberliga-Reserve.
Erste Niederlage im zwölften Spiel für Cosmos Koblenz II in der Fußball-Kreisliga C Staffel 13: Der Tabellenführer unterlag beim SV Müden mit 1:3 (0:1). Cosmos II bleibt mit 31 Punkten Erster, dahinter überholte der SV Müden (25 Punkte) die SG Maifeld-Elztal III (24 Zähler) und ist nun Zweiter – und das bei einem Spiel weniger als Cosmos II.