Spielabbruch in der Fußball-Kreisliga C Staffel 13: Der SSV Boppard II war wegen Personalmangel sowieso nur mit sieben Mann zum FC Cosmos Koblenz II angereist und wollte einen Nichtantritt sowie eine saftige Geldstrafe vermeiden. Schnell war klar, was passieren würde. Bei einer Verletzung und dann nur noch sechs Boppardern muss die Partie zwingend abgebrochen werden. So kam es dann auch.

Nach 20 Minuten führte Cosmos II mit 6:0, als ein Bopparder sich verletzte. Dem Schiedsrichter blieb keine andere Wahl, als das Spiel abzubrechen. Mit weniger als sieben Mann darf man kein Fußballspiel bestreiten. Die Partie wird wohl auch mit 6:0 für Cosmos II gewertet. In der anderen Hunsrück-Mosel-Staffel, der C 14, hat Absteiger SG Soonwald/Simmern im vierten Spiel den ersten Punkt eingefahren beim 1:1 gegen Biebertal/Unterkülztal II. Ganz oben thront mit optimaler Ausbeute der andere B-Klasse-Absteiger TuS Kirchberg III nach dem 5:1-Derbysieg gegen Dickenschied/Gemünden II.